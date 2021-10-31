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Общество
IT-эксперт Вехов предупредил о риске потери денег при покупках в приложениях
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IT-эксперт Вехов предупредил о риске потери денег при покупках в приложениях

  /   Обновлено: 31 октября 2021 02:20
Общество
IT-эксперт Вехов предупредил о риске потери денег при покупках в приложениях
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Москва, 31 октября. Онлайн-покупки стали удобным способом приобрести нужные товары не выходя из дома. Однако при использовании специальных приложений магазинов существует риск остаться ни с чем, предупредил эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

По словам специалиста, для онлайн-покупок лучше использовать официальные сайты. Скачанные приложения могут быть подделкой. В результате потерянные деньги будет трудно вернуть, так как мобильные версии не предоставляют пользователю необходимую информацию об организации, передает радио Sputnik.

«Когда вы заходите на официальный сайт магазина, то там всегда можно скачать его приложение. Если вы действительно хотите пользоваться мобильным приложением для покупок, то устанавливать его на смартфон можно только с официального сайта проверенной организации, тогда будет гарантия безопасности», — предупредил специалист.

Нужно избегать установки приложений из рекламных баннеров, отметил Вехов. С вероятностью в 60% вместо приложения магазина будет либо подделка для обмана, либо вредоносная программа, заключил он.

Мошенники развивают преступные схемы, проникая во все сферы жизни, однако наиболее распространенным способом все еще остается обман по телефону. Эксперт Алексей Лукацкий рассказал, как можно понять, что вызов поступил от злоумышленника.

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опасность обман телефонные приложения
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