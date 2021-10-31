Водитель Audi спровоцировал аварию с ВАЗ на трассе в Тверской области

Тверь, 31 октября. Авария с участием автомобиля ВАЗ и машины Audi произошла на территории трассы М-10 в Тверской области. Транспортные средства столкнулись в субботу в Вышневолоцком районе.

Пресс-центр УГИБДД по Тверской области во время беседы и ТИА сообщил, что 36-летний мужчина, находившийся за рулем немецкого автомобиля, управлял им с просроченным водительским удостоверением. Этот водитель также и спровоцировал столкновение.

Машина Audi выезжала со второстепенной дороги на главную, но не пропустила «ВАЗ». В результате этого между автомобилями произошло столкновение. В момент аварии пострадала 21-летняя девушка, которая находилась в немецком автомобиле. По предварительной информации, у пострадавшей сотрясение головного мозга.

Пять человек ранее пострадали во время аварии в Иркутской области. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП. Инцидент произошел около села Оек.