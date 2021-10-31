РПЦ заявила о намеренном искажении Евангелия в фильме Скорсезе о Христе

Москва, 31 октября. Художественный фильм «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе демонстрирует пример намеренного искажения Евангелия, заявил митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир».

По его словам, передавать образ Христа необходимо с должным уважением к его жизни и пути, несмотря на то, что конкретных правил по изображению подобных историй нет. Фильм Скорсезе в этом не преуспел, поэтому к просмотру он крайне нежелателен.

«[Важно], чтобы не было намеренных искажений того, о чем рассказывается в Евангелии, как, например, это было в... фильме Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа". Такие фильмы смотреть нельзя. Такие фильмы смотреть — это значит совершать грех против Христа и против церкви», — заявил митрополит.

Открытие епархии Русской Православной Церкви могут ожидать жители Армении. Священный Синод постановил образовать в республике подобный институт веры.