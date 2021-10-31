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Глава ВОЗ Гебреисус поблагодарил Россию за призыв к взаимному признанию вакцин
Политика
Глава ВОЗ Гебреисус поблагодарил Россию за призыв к взаимному признанию вакцин
wikipedia.org  /  M. Jacobson / CC BY 2.0

Москва, 31 октября. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за инициативу президента Владимира Путина о взаимном признании вакцин странами G20.

Путин на саммите G20 заявил, что из-за недобросовестной конкуренции еще не все страны мира имеют доступ к вакцинам от COVID-19 и другим ресурсам. Глава государства призвал страны «Большой двадцатки» к взаимному признанию препаратов от инфекции и вакцинных сертификатов.

Выступая в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отметила, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразил благодарность Лаврову, однако эпизод не вошел в официальный пресс-релиз.

«Я могу немного подраскрыть то, что не входит в официальные пресс-релизы. Со стороны руководителя Всемирной организации здравоохранения <…> была выражена признательность президенту нашей страны за ту инициативу, с которой он вышел относительно необходимости мер в рамках „двадцатки“ по взаимному признанию вакцин», — сообщила Захарова.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшие пару месяцев ВОЗ одобрит вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает RT. Фонд ожидает, что Россию посетит группа инспекторов организации, отметил Дмитриев.

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