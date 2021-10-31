Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 01:40
01:30
Общество
Психотерапевт Стори перечислила самые распространенные виды манипуляций
01:19
Политика
Глава ВОЗ Гебреисус поблагодарил Россию за призыв к взаимному признанию вакцин
01:15
Политика
США учтут мнение союзников во время пересмотра доктрины по ядерному оружию
00:53
Экономика
Финансист Бабин предрек рублю укрепление на следующей неделе
00:46
Общество
Сельский туризм стал приоритетным направлением в нескольких регионах России
00:45
Общество
МХАТ решил перенести спектакль с Бузовой из-за плохих продаж билетов
00:44
Общество
Эпидемиолог Горелов: обязательной вакцинации детей от COVID-19 в России не будет
00:38
Общество
Роспотребнадзор зафиксировал четвертую линию дельта-штамма в России
00:34
Общество
Роспотребнадзор призвал обращаться с постковидным синдромом к узким специалистам
00:32
Общество
Эпидемиолог Горелов назвал условия для продления ограничений в Москве
Все новости

США учтут мнение союзников во время пересмотра доктрины по ядерному оружию
Политика
США учтут мнение союзников во время пересмотра доктрины по ядерному оружию
pixabay.com  /  AlexAntropov86

Вашингтон, 31 октября. Правительство США будет консультироваться с собственными зарубежными союзниками во время пересмотра доктрины по ядерному вооружению. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный источник в Вашингтоне.

Информатор заявил, что Белый дом будет тесно сотрудничать и консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы объяснить им следующие шаги США. По словам источника, Вашингтон уже много услышал от них по поводу ядерной доктрины. Источник также подчеркнул, что пересмотр доктрины — это рутинная процедура, которую выполняет каждое новое правительство США.

Партнеры Вашингтона недавно высказались против отказа США от принципа упреждающего ядерного удара. Американские союзники считают, что эта модель якобы станет подарком для России и Китая. Сейчас администрация США анализирует политику использования ядерного вооружения.

Вернуться назад

Все новости / Политика / США учтут мнение союзников во время пересмотра доктрины по ядерному оружию
сша ядерное оружие союзники
Комментировать