США учтут мнение союзников во время пересмотра доктрины по ядерному оружию

Вашингтон, 31 октября. Правительство США будет консультироваться с собственными зарубежными союзниками во время пересмотра доктрины по ядерному вооружению. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный источник в Вашингтоне.

Информатор заявил, что Белый дом будет тесно сотрудничать и консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы объяснить им следующие шаги США. По словам источника, Вашингтон уже много услышал от них по поводу ядерной доктрины. Источник также подчеркнул, что пересмотр доктрины — это рутинная процедура, которую выполняет каждое новое правительство США.

Партнеры Вашингтона недавно высказались против отказа США от принципа упреждающего ядерного удара. Американские союзники считают, что эта модель якобы станет подарком для России и Китая. Сейчас администрация США анализирует политику использования ядерного вооружения.