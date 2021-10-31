Финансист Бабин предрек рублю укрепление на следующей неделе

Москва, 31 октября. В случае благоприятных условий рубль может укрепиться до 15-месячного максимума к концу следующей недели, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По мнению специалиста, неопределенность с итогами заседания американской ФРС затруднят возобновление роста курса рубля в начале следующей недели. Но если риторика регулятора США не испугает мировые рынки и цены на нефть не ускорят снижение, российская валюта может укрепиться во второй половине следующей недели, сообщил агентству «Прайм» финансист.

Если возобновится рост рисковых активов, российская валюта способна укрепиться по отношению к доллару до 15-месячного максимума, достигнув отметки в 69,2 единицы за штуку. Если ФРС будет осторожна в плане сворачивания монетарных стимулов, курс доллара может снизиться и на мировом рынке, заключил Бабин.

Ранее доцент кафедры национальной экономики РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что курс рубля поддерживают рост цен на сырьевые товары, сообщает RT. По словам специалиста, высокие цены на энергоносители, в свою очередь, поддержат опустение хранилищ газа в Европе и ожидания холодной зимы.