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Сельский туризм стал приоритетным направлением в нескольких регионах России

  /   Обновлено: 31 октября 2021 00:46
Общество
Сельский туризм стал приоритетным направлением в нескольких регионах России
Пресс-служба Правительства Вологодской области

Москва, 31 октября. Законопроект о поддержке сельского туризма впервые рассмотрели в Мурманской областной думе. Подобные инициативы ранее уже были приняты в некоторых регионах России.

Подмосковье внесло сельский туризм в список приоритетных направлений развития в регионе. Ранее к ним относились только социальный, детский и самодеятельный туризм. Развитием сельского туризма займутся и в Башкирии. Этот вид туризма добавлен в список приоритетных и в Саратовской области. Об этом информируют «Известия».

Государство поддерживает проекты в сфере туризма, делая льготы для налогообложения инвесторов, которые участвуют в создании проектов в туристической сфере, и предоставляя другие различные меры помощи. По словам президента Ассоциации самых красивых деревень России Александра Мерзлова, одними из самых популярных направлений в сельском туризме являются агротуризм и так называемая тихая охота, что означает наблюдение за природой и животными в их естественной среде обитания.

Ранее эксперт по туризму Екатерина Лукьяненко рассказала ФАН, с какими возможными трудностями можно столкнуться при создании в Крыму горно-рекреационного кластера. Она также объяснила, почему республика сегодня крайне нуждается в подобных объектах.

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