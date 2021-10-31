МХАТ решил перенести спектакль с Бузовой из-за плохих продаж билетов

Москва, 31 октября. МХАТ им. М. Горького принял решение отменить 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» с участием телеведущей Ольги Бузовой из-за плохих продаж билетов в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Решение об отмене спектакля принял генеральный директор театра Владимир Кехман. В сообщении на сайте МХАТ им. М. Горького уточняется, что спектакль лишь переносится на неопределенный срок, а не убирается из репертуара.

Ранее сообщалось, что Бузова присоединилась к театральному сезону МХАТ имени Горького. Она планирует снова сыграть в спектакле про советского вождя Иосифа Сталина.

МХАТ имени Горького оказался в центре скандала из-за спектакля «Чудесный грузин». Поводом для критики стало необычное кастинговое решение пригласить на одну из ведущих ролей телеведущую. Теледива испытала свои силы в нескольких постановках спектакля и готовится вернуться к образу героини Беллы Шанталь.