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Эпидемиолог Горелов: обязательной вакцинации детей от COVID-19 в России не будет

  /   Обновлено: 31 октября 2021 00:44
Общество
Эпидемиолог Горелов: обязательной вакцинации детей от COVID-19 в России не будет
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 31 октября. Обязательной вакцинации детей от коронавируса в России не будет, это противоречит закону, заявил заместитель руководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, Россия является правовым государством, в котором «действует закон об иммунопрофилактике».

«В нем четко прописано: вакцинация детей проводится исключительно с согласия родителей или опекунов. Поэтому принять какие-либо меры, даже при согласии ребенка, при несогласии родителей невозможно», — сообщил в интервью газете «Известия» эксперт.

Горелов отметил, что в России есть интерес к вакцинации детей. Это, по его словам, подтверждает то, что первая и вторая фаза испытания вакцины среди детей и подростков завершены. Эксперт подчеркнул, что участие в этих испытаниях было добровольным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по вопросу о вакцинации детей от коронавирусной инфекции будет приниматься российскими медицинскими специалистами. Он подчеркнул, что решение данного вопроса прерогативой Кремля не является.

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дети роспотребнадзор вакцинация
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