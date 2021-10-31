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Экс-замглавы МИД Орджоникидзе: США пытаются запугать Россию активностью у границ
Армия
Экс-замглавы МИД Орджоникидзе: США пытаются запугать Россию активностью у границ
pixabay.com

Москва, 31 октября. Активность ВМС США в Черном море является попыткой запугать Россию и «приучить» к тому, что они на регулярной основе устраивают в Черном море демонстрацию силы, рассказал экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе.

Возможно, это своеобразный сигнал России: если вы вдруг вздумаете противостоять украинским провокациям, то имейте в виду — они имеют боевую поддержку со стороны Соединенных Штатов, передают «Известия».

«Запугать Россию им не удастся, но они тешат себя мыслью, что будут ходить в Черное море не только демонстрировать флаг, но и проводить маневры», — рассказал собеседник издания.

Учения в непосредственной близости от границ — это угроза, которая также заставляет россиян держать в постоянной боевой готовности вооруженные силы. Такие меры несут убытки для России и морально-психологические, и в военном плане, отметил эксперт.

Недавно новейший патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» вышел на испытания из военной гавани Новороссийской базы в Черное море. Скоро специалисты приступят к подготовке судна к дальнейшим испытаниям в соответствии с Государственным планом.

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сша угроза границы
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