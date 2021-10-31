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Россияне из-за пандемии столкнулись с новыми фобиями
Общество
Россияне из-за пандемии столкнулись с новыми фобиями
pixabay.com

Москва, 31 октября. Ученые и врачи выяснили, что из-за пандемии коронавируса у человечества появились новые фобии. Об этом сообщает РБК.

Заведующий Научно-учебной лабораторией «Социология образования и науки» НИУ ВШЭ в Петербурге заявил, что любой большой испуг увеличивает и подчеркивает значимость других страхов. По его словам, каждый воображаемый риск умножается на другой, из-за чего общий уровень страха стремительно ползет вверх.

РБК отмечает, что ученые на сегодня выделяют по меньшей мере пять самых распространенных в российском обществе страхов. Речь идет о боязни эпидемии, социальной изоляции, заведения детей, полной виртуализации социальной жизни, а также страх вмешательства в гены человека.

Ранее врач медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников заявил, что пассивный отдых в нерабочие дни может негативно сказаться на состоянии организма. По его словам, лень может привести к гиподинамии и снижению мозгового кровообращения.

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психологи фобии коронавирус
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