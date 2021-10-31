Около 30 российских туристов отравились в египетской Хургаде

Хургада, 31 октября. Примерно 30 туристов из России отравились в отеле Хургады AMC Royal Hotel в Египте. Соответствующей информацией с РИА Новости поделился житель Татарстана Азат Сабиров.

Источник агентства заявил, что случилось массовое отравление. По словам собеседника, всех пострадавших медики доставляют в больницу. Сабиров подчеркнул, что его супруга также пострадала. Жена информатора почувствовала себя плохо утром 30 октября, а его ребенку стало хуже после обеда, передает РИА Новости.

Сабиров подчеркнул, что в списке пострадавших из постояльцев гостиницы, в основном значатся дети от двух лет. Они почувствовали себя плохо прошлой ночью. Утром 30 октября пострадавших начали доставлять в поликлинику. У постояльцев фиксируется высокая температура, а медики ставят им капельницы.

В Киргизии ранее 85 жителей попали в больницу после того, как съели роллы из популярной сети ресторанов. По информации регионального Минздрава, пострадавшие были клиентами четырех заведений.