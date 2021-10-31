Ставки по потребительским кредитам в октябре выросли в России в среднем на 1%

Москва, 31 октября. Средние ставки по ипотечным кредитам во входящих в топ-20 российских банках с начала октября выросли на 0,3%, по потребительским — на 1%, свидетельствуют результаты мониторинга «Сравни.ру».

Финансовый маркетплейс провел исследование по запросу газеты «Известия». В банках подтвердили увеличение стоимости продуктов. Новый раунд корректировки условий ожидается в ноябре.

Рост стоимости кредитов в октябре обусловило повышение ключевой ставки Центробанка, считают аналитики. В текущем месяце регулятор повысил этот показатель в шестой раз подряд, доведя ставку до 7,5%.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что предпосылок для снижения ставок в ближайшие три-четыре месяца нет. Потребители могут ожидать более выгодные предложения на новогодних акциях банков, уточнили специалисты.

Ранее RT сообщило, что в III квартале 2021 года средний размер потребкредита составил 270,9 тыс. рублей. Это на 27,7% больше, чем годом ранее.