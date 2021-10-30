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Лавров не будет встречаться с американскими представителями на саммите G20
Политика
Лавров не будет встречаться с американскими представителями на саммите G20
securityconference.de  /  MSC / Mueller

Москва, 30 октября. Глава МИД России Сергей Лавров не планировал встречаться с представителями США на саммите G20.

На 31 октября у Лаврова назначена встреча с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо и участие в мероприятиях саммита. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Американские коллеги в графике не значатся», — отметила она, добавив, что газовая тематика на встречах главы МИД РФ предметно не обсуждалась.

Ранее Лавров на G20 заявил о важности одобрения «Спутника V» ВОЗ. Он на встрече с главой организации Тедросом Аданомом Гебреисусом отметил важность включения российского препарата от коронавируса в список одобренных вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава МИД РФ также подчеркнул, что необходимо поддерживать ВОЗ и их центральную роль в любой будущей конфигурации по усилиям в здравоохранении.

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g20 сша лавров
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