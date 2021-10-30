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Петр Ян одержал победу над Кори Сэндхэгеном на турнире UFC 267

  /   Обновлено: 31 октября 2021 00:00
Спорт
Петр Ян одержал победу над Кори Сэндхэгеном на турнире UFC 267
instagram.com  /  @petr_yan

Абу-Даби, 30 октября. Российский боец смешанных единоборств Петр Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхэгеном. Их бой состоялся на турнире UFC 267.

Петр Ян благодаря этой победе получил временный чемпионский пояс в легчайшем весе. Российский боец за всю профессиональную карьеру одержал 16 побед и потерпел только два поражения.

Другой российский боец Ислам Махачев в рамках этого же турнира победил новозеландца Дэна Хукера. Россиянин одержал победу благодаря болевому приему. Статистика Махачева состоит из 21 победы и только одного поражения. Турнир UFC 267 прошел на территории Абу-Даби.

UFC 267 посетил популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, который более известен как Хасбик. Он стал гостем турнира. Президент UFC Дана Уайт выложил на своей странице в Twitter часть его обращения.

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ufc ислам махачев петр ян
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