Петр Ян одержал победу над Кори Сэндхэгеном на турнире UFC 267

Абу-Даби, 30 октября. Российский боец смешанных единоборств Петр Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхэгеном. Их бой состоялся на турнире UFC 267.

Петр Ян благодаря этой победе получил временный чемпионский пояс в легчайшем весе. Российский боец за всю профессиональную карьеру одержал 16 побед и потерпел только два поражения.

Другой российский боец Ислам Махачев в рамках этого же турнира победил новозеландца Дэна Хукера. Россиянин одержал победу благодаря болевому приему. Статистика Махачева состоит из 21 победы и только одного поражения. Турнир UFC 267 прошел на территории Абу-Даби.

UFC 267 посетил популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, который более известен как Хасбик. Он стал гостем турнира. Президент UFC Дана Уайт выложил на своей странице в Twitter часть его обращения.