Ремонтопригодность нового Apple MacBook Pro оценили в четыре балла из десяти

Купертино, 30 октября. Специалисты из команды iFixit опубликовали в ролик, в котором показали разбор нового ноутбука компании Apple MacBook Pro 2021. Эксперты дали оценку ремонтопригодности гаджета.

Так, во много конструкция нового ноутбука схожа с предыдущей версией. У MacBook Pro 2021 кулеры стали больше, а извлекать батарею теперь намного проще. Специалисты также показали, как извлечь трекпад, материнскую плату, вентиляторы, динамики и как снять дисплей mini LED. Это оказалось нелегко, но возможно.

SSD-накопитель, память и процессор MacBook Pro находятся на материнской плате и заменить их не представляется возможным, так как они запаяны. Также эксперты выяснили, что в случае замены дисплея выходит из строя функция True Tone.

В результате проверки ноутбук Apple MacBook Pro 2021 получил четыре балла из десяти по ремонтопригодности. Предыдущую модель оценили в один балл.

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