Гендиректор ИА Regnum Крижанская подтвердила блокировку сайта в Белоруссии

Москва, 30 октября. Гендиректор российского агентства «Регнум» Юлия Крижанская подтвердила сообщения об ограничении доступа к ресурсу издания в Белоруссии.

Доступ к сайту был ограничен по решению министерства информации Белоруссии, которое было принято на основании местного закона о СМИ. По словам Крижанской, белорусские власти плохо относятся к агентству из-за материалов с осуждением русофобии в республике. По словам гендиректора агентства, в издании будут думать, что делать дальше.

«Это действительно так, в связи с делом наших корреспондентов, которых судили. Это… все было несколько лет назад, и с тех пор они к нам плохо относятся за материалы, которые осуждали русофобскую… Беларусь», — сообщила в комментарии РИА Новости Крижанская.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике необходимо нарастить усилия по защите своего информационного пространства, сообщает RT. В том числе следует содействовать наступательной информационной политике белорусских СМИ, подчеркнул глава государства.