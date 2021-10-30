Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 00:07
23:59
Происшествия
Кровля банкетного зала вспыхнула в Казани
23:58
Политика
Лавров не будет встречаться с американскими представителями на саммите G20
23:55
Спорт
Петр Ян одержал победу над Кори Сэндхэгеном на турнире UFC 267
23:36
Технологии
Ремонтопригодность нового Apple MacBook Pro оценили в четыре балла из десяти
23:35
Политика
Гендиректор ИА Regnum Крижанская подтвердила блокировку сайта в Белоруссии
23:34
Экономика
Байден напомнил Меркель о данных Украине обещаниях по газу
23:33
Политика
Глава ДНР Пушилин заявил о признаках подготовки Украины к войне
23:23
Политика
Лавров на G20 заявил о важности одобрения «Спутника V» ВОЗ
23:18
Общество
Полиция задержала подозреваемых в убийстве 13-летней давности в Твери
23:14
Экономика
Байден заявил о важности адекватных поставок на мировом рынке энергоносителей
Все новости

Гендиректор ИА Regnum Крижанская подтвердила блокировку сайта в Белоруссии

  /   Обновлено: 30 октября 2021 23:35
Политика
Гендиректор ИА Regnum Крижанская подтвердила блокировку сайта в Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Гагарин

Москва, 30 октября. Гендиректор российского агентства «Регнум» Юлия Крижанская подтвердила сообщения об ограничении доступа к ресурсу издания в Белоруссии.

Доступ к сайту был ограничен по решению министерства информации Белоруссии, которое было принято на основании местного закона о СМИ. По словам Крижанской, белорусские власти плохо относятся к агентству из-за материалов с осуждением русофобии в республике. По словам гендиректора агентства, в издании будут думать, что делать дальше.

«Это действительно так, в связи с делом наших корреспондентов, которых судили. Это… все было несколько лет назад, и с тех пор они к нам плохо относятся за материалы, которые осуждали русофобскую… Беларусь», — сообщила в комментарии РИА Новости Крижанская.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике необходимо нарастить усилия по защите своего информационного пространства, сообщает RT. В том числе следует содействовать наступательной информационной политике белорусских СМИ, подчеркнул глава государства.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Гендиректор ИА Regnum Крижанская подтвердила блокировку сайта в Белоруссии
белоруссия regnum блокировка крижанская
Комментировать