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Байден напомнил Меркель о данных Украине обещаниях по газу

  /   Обновлено: 30 октября 2021 23:34
Экономика
Байден напомнил Меркель о данных Украине обещаниях по газу
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 октября. Американский лидер Джозеф Байден призвал Берлин выполнять обещания, которые были даны Киеву относительно строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

Байден на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал выполнять данные Украине обещания по газу. Об этом сообщает Белый дом.

«Президент Байден подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности с тем, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях», — говорится в сообщении.

Вашингтон вместе с Берлином заявили о намерении поддерживать энергетическую независимость Киева, который может потерять средства от транзита российского газа после запуска «Северного потока — 2». В свою очередь Москва призывает не упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации, так как «СП-2» является коммерческим проектом.

Ранее сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров предложил США начать вести «нормальный разговор» с Россией. Он высказал позицию, что вся внешняя политика США последних лет настроена на конфронтацию с Россией — в том числе по таким вопросам, как «Северный поток — 2».

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