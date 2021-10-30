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Глава ДНР Пушилин заявил о признаках подготовки Украины к войне
Политика
Глава ДНР Пушилин заявил о признаках подготовки Украины к войне
Новостное агентство «Харьков».  /  Наталья Макеева

, 30 октября. Некоторые признаки сигнализируют о том, что Украина ведет подготовку к войне или серьезной провокации. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, явные признаки и другие сигналы говорят о подготовке Украины к боевым действиям или провокации. Он привел в пример занятие некоторых сел или выход войск на границу с Россией.

Политик отметил, что украинские власти переводят военную технику на «южное направление». Он предположил, что он планирует отрезать ДНР от выхода к морю. Об этом Пушилин рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В результате обстрела ВСУ окраин Горловки три мирных местных жителя получили ранения. Отмечается, что украинские военные также совершили атаки на поселок Тельманово на юге республики из 152-миллиметровой артиллерии.

Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов осудил применение украинскими военными турецкого боевого дрона Bayraktar в Донбассе. По его словам, подобные действия нарушают Минские соглашения и ведет к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщила «Парламентская газета».

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