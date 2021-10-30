Полиция задержала подозреваемых в убийстве 13-летней давности в Твери

Тверь, 30 октября. Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в совершенном 13 лет назад убийстве мужчины, который поставил автомобиль на стоянку, но домой так и не вернулся.

Его тело нашли спустя несколько дней в лесном массиве в Тверской области. На протяжении 13 лет сотрудники полиции и следователи разыскивали подозреваемых в преступлении, благодаря чему 30 октября арестовали четверых фигурантов уголовного дела. Сейчас правоохранители проводят следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Недавно американскому подростку тоже удалось на год оттянуть наказание. Вместе с родителями юноша сбежал в другой штат после того, как убил свою девушку и ее родителей из-за конфуза — отчим возлюбленной застал их в одной кровати среди ночи после застолья. Сейчас убийце грозит 150 лет тюрьмы, свою вину молодой человек полностью признал.