Байден заявил о важности адекватных поставок на мировом рынке энергоносителей

Рим, 30 октября. Президент США Джо Байден заявил о необходимости обеспечения предложения на мировых рынках энергоносителей на достаточном уровне. Мнением глава Белого дома поделился на саммите G20 в Риме.

Байден отметил, что во время долгосрочного перехода к безуглеродной экономике «нужны адекватные поставки энергоносителей», сообщил журналистам пресс-пула американской администрации чиновник высокого ранга.

Ранее RT сообщило, что на пленарном заседании по глобальной экономике и здравоохранению саммита «Большой двадцатки» выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что кризисные явления, проявившиеся на региональных энергетических рынках, продемонстрировали важность стабильной работы энергетического сектора. Путин подчеркнул необходимость доступной энергии для потребителей и указал на зависимость устойчивости глобальных энергетических рынков от ответственных действий всех их участников.