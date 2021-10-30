Симферополь, 30 октября. Скифское золото окажется в частной коллекции, если Амстердам передаст его Украине. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, древние артефакты будут безвозвратно утеряны для общественности. На полуострове многие украинские руководители занимались поисками ценностей с помощью черных археологов, сказал Аксенов в эфире телеканала НТВ.

«Я думаю, что концов мы больше не найдем. Все, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, – пишите письма. Вот это, наверное, и будет их победа», — предположил глава Крыма.

Также Аксенов выразил уверенность, что все древние артефакты, которые были найдены в Крыму, в том числе и золото Скифов, окажутся в частной коллекции у украинского президента Владимира Зеленского.

Недавно амстердамский суд постановил передать Украине скифское золото после семи лет судебных разбирательств. Ценности были предоставлены Крымом Нидерландам для выставки.