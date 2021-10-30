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Цена среднестатистического завтрака установила рекорд за последние десять лет

  /   Обновлено: 30 октября 2021 23:13
Общество
Цена среднестатистического завтрака установила рекорд за последние десять лет
pexels.com  /  JÉSHOOTS

Москва, 30 октября. Засухи в регионах, неурожайный сезон и дефицит энергоносителей стали причинами увеличения цены среднестатистического завтрака до максимальных значений за последние десять лет. Эксперты прогнозируют, что цены не изменятся еще в течение года.

Цены на кофе, сахар, молоко, пшеницу, овес и апельсиновый сок с 2019 года увеличились в среднем на 63%, а с лета текущего года рост цен только ускорился. Продукты, входящие в базовый завтрак, дорожают по причине резкого роста спроса на фоне восстановления экономик после пандемии и ограниченного предложения. Об этом информирует издание Financial Times.

Рост цен на пшеницу с начала года после сильных засух в ряде регионов и обильных дождей в Европе составил 20%. Отмечается, что в США стоимость пшеницы была на таком уровне последний раз в 2012 году, когда страна пострадала от сильной засухи. Сахар с января 2021 года врос в цене на 26%, а кофе — на 56% из-за засухи в Бразилии.

В России среди методов сдерживания роста цен предлагается ввести специальные субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство и на расширение производства, льготы на транспортировку и кредитование, а также создать помощь в разраблтке селекционно-семеноводческих центров. Об этом сообщала «Парламентская газета».

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