Цена среднестатистического завтрака установила рекорд за последние десять лет

Москва, 30 октября. Засухи в регионах, неурожайный сезон и дефицит энергоносителей стали причинами увеличения цены среднестатистического завтрака до максимальных значений за последние десять лет. Эксперты прогнозируют, что цены не изменятся еще в течение года.

Цены на кофе, сахар, молоко, пшеницу, овес и апельсиновый сок с 2019 года увеличились в среднем на 63%, а с лета текущего года рост цен только ускорился. Продукты, входящие в базовый завтрак, дорожают по причине резкого роста спроса на фоне восстановления экономик после пандемии и ограниченного предложения. Об этом информирует издание Financial Times.

Рост цен на пшеницу с начала года после сильных засух в ряде регионов и обильных дождей в Европе составил 20%. Отмечается, что в США стоимость пшеницы была на таком уровне последний раз в 2012 году, когда страна пострадала от сильной засухи. Сахар с января 2021 года врос в цене на 26%, а кофе — на 56% из-за засухи в Бразилии.

В России среди методов сдерживания роста цен предлагается ввести специальные субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство и на расширение производства, льготы на транспортировку и кредитование, а также создать помощь в разраблтке селекционно-семеноводческих центров. Об этом сообщала «Парламентская газета».