Администрация Севастополя отчиталась о первом дне работы блокпостов в городе

Севастополь, 30 октября. В первый день работы блокпостов на границе Севастополя в регион не пустили более 200 автомобилей и десять пассажиров поезда, сообщает пресс-служба городского правительства.

Контрольные пункты начали действовать на железнодорожном вокзале Севастополя и всех ведущих в севастопольский регион дорогах 30 октября. На блокпостах нужно предъявить QR-код или сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном COVID-19. Кроме того, проводится термометрия.

Эти требования обязательны и для туристов, и для местных жителей, которые хотят пересечь границу города. Исключение составляют только экстренные случаи. Передвижение внутри региона не ограничено. Мера введена на неделю, чтобы не допустить наплыва туристов в Севастополь в нерабочие дни.

«За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании», — сообщает администрация Севастополя.

Из прибывших на железнодорожный вокзал не пустили десять человек. Они убывали в обратном направлении за свой счет, подчеркнули в правительстве Севастополя. В целом транспортный поток в регион был незначительным.

Ранее городские власти заявили, что количество блокпостов на въезде в Севастополь, во время нерабочей недели будет увеличено. К их работе привлекут народные дружины и казаков.