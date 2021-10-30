Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 00:06
23:59
Происшествия
Кровля банкетного зала вспыхнула в Казани
23:58
Политика
Лавров не будет встречаться с американскими представителями на саммите G20
23:55
Спорт
Петр Ян одержал победу над Кори Сэндхэгеном на турнире UFC 267
23:36
Технологии
Ремонтопригодность нового Apple MacBook Pro оценили в четыре балла из десяти
23:35
Политика
Гендиректор ИА Regnum Крижанская подтвердила блокировку сайта в Белоруссии
23:34
Экономика
Байден напомнил Меркель о данных Украине обещаниях по газу
23:33
Политика
Глава ДНР Пушилин заявил о признаках подготовки Украины к войне
23:23
Политика
Лавров на G20 заявил о важности одобрения «Спутника V» ВОЗ
23:18
Общество
Полиция задержала подозреваемых в убийстве 13-летней давности в Твери
23:14
Экономика
Байден заявил о важности адекватных поставок на мировом рынке энергоносителей
Все новости

Администрация Севастополя отчиталась о первом дне работы блокпостов в городе
Общество
Администрация Севастополя отчиталась о первом дне работы блокпостов в городе
Пресс-служба правительства Севастополя

Севастополь, 30 октября. В первый день работы блокпостов на границе Севастополя в регион не пустили более 200 автомобилей и десять пассажиров поезда, сообщает пресс-служба городского правительства.

Контрольные пункты начали действовать на железнодорожном вокзале Севастополя и всех ведущих в севастопольский регион дорогах 30 октября. На блокпостах нужно предъявить QR-код или сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном COVID-19. Кроме того, проводится термометрия.

Эти требования обязательны и для туристов, и для местных жителей, которые хотят пересечь границу города. Исключение составляют только экстренные случаи. Передвижение внутри региона не ограничено. Мера введена на неделю, чтобы не допустить наплыва туристов в Севастополь в нерабочие дни.

«За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании», — сообщает администрация Севастополя.

Из прибывших на железнодорожный вокзал не пустили десять человек. Они убывали в обратном направлении за свой счет, подчеркнули в правительстве Севастополя. В целом транспортный поток в регион был незначительным.

Ранее городские власти заявили, что количество блокпостов на въезде в Севастополь, во время нерабочей недели будет увеличено. К их работе привлекут народные дружины и казаков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Администрация Севастополя отчиталась о первом дне работы блокпостов в городе
севастополь нерабочие дни Блокпосты
Комментировать