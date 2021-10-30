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Читатели Daily Express призвали Путина поставить ЕС на место после «антироссийской чуши»
Политика
Читатели Daily Express призвали Путина поставить ЕС на место после «антироссийской чуши»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Лондон, 30 октября. Британские читатели издания Daily Express прокомментировали статью газеты Bild о тренировках российских летчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолеты Ил-76, которые «внушают беспокойство».

Bild считает, что установкой бомб на транспортных самолетах российские военные готовятся к «неожиданному нападению». Однако в статье есть недочеты, касающиеся характеристик российских военных самолетов. Британцы же в свою очередь назвали материал «антироссийской чушью».

«Не в интересах Путина начинать войну в Европе. Ему это не нужно. А вообще стоит время от времени ставить ЕС на место, и не говорите, что им это не нужно», — заявил пользователь.

«Ни в этом мире, ни в каком-либо другом Россия меньше всего заинтересована в нападении на Германию», — отметили в комментариях.

«Все эти люди, мечтающие о том, что русские вторгнутся. Глупо. Россия скорее будет помогать нам исправлять тот беспорядок, что мы устроили в нашей экономике и обществе», — написал другой британец.

«Зачем Путину беспокоиться о дорогостоящих войнах, если он может просто отключить электричество», — подметил еще один комментатор.

Ранее читатели Daily Mail восхитились решением Путина увеличить поставки газа в Европу. Президент поручил российской компании «Газпром» приступить к плановой работе по повышению объемов топлива в хранилищах континента. Британцы признали, что российский лидер сделал для энергоснабжения Великобритании больше, чем ее правительство.

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