Топ умерших богатых знаменитостей Forbes возглавил автор «Чарли и шоколадная фабрика»

Нью-Йорк, 30 октября. Американский журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, продолжающих зарабатывать даже после смерти.

Всего в список вошли 13 музыкантов, писателей, певцов и других культурных деятелей. Журналисты отмечают, что на фоне «ускоряющейся гонки за контентом» за год их общие доходы выросли втрое и составили около миллиарда долларов.

Впервые рейтинг возглавил британский детский писатель Роальд Даль, автор повести «Чарли и шоколадная фабрика». Это случилось благодаря сделке Roald Dahl Story Company со стриминговым сервисом Netflix, который выкупил права на экранизацию его произведений. Сумма сделки составила более 700 миллионов долларов.

Вторую строчку занял американский музыкант Принс. Родственники покойного артиста продали 43% наследства, включая часть музыкального каталога, компании Primary Wave. На этом они заработали 120 миллионов долларов.

Певец Майкл Джексон, возглавлявший рейтинг умерших знаменитостей последние восемь лет, в этот раз занял третье место. Созданный артистом лейбл Mijac Music привлек порядка 30 миллионов долларов инвестиций.

Ранее Forbes составил рейтинг жертвующих на благотворительность российских инвесторов. В него попали бизнесмены, вложившие наибольшее количество средств на нужды благотворительности.