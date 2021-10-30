Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 00:06
23:59
Происшествия
Кровля банкетного зала вспыхнула в Казани
23:58
Политика
Лавров не будет встречаться с американскими представителями на саммите G20
23:55
Спорт
Петр Ян одержал победу над Кори Сэндхэгеном на турнире UFC 267
23:36
Технологии
Ремонтопригодность нового Apple MacBook Pro оценили в четыре балла из десяти
23:35
Политика
Гендиректор ИА Regnum Крижанская подтвердила блокировку сайта в Белоруссии
23:34
Экономика
Байден напомнил Меркель о данных Украине обещаниях по газу
23:33
Политика
Глава ДНР Пушилин заявил о признаках подготовки Украины к войне
23:23
Политика
Лавров на G20 заявил о важности одобрения «Спутника V» ВОЗ
23:18
Общество
Полиция задержала подозреваемых в убийстве 13-летней давности в Твери
23:14
Экономика
Байден заявил о важности адекватных поставок на мировом рынке энергоносителей
Все новости

Топ умерших богатых знаменитостей Forbes возглавил автор «Чарли и шоколадная фабрика»

  /   Обновлено: 30 октября 2021 22:45
Общество
Топ умерших богатых знаменитостей Forbes возглавил автор «Чарли и шоколадная фабрика»
needpix.com

Нью-Йорк, 30 октября. Американский журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, продолжающих зарабатывать даже после смерти.

Всего в список вошли 13 музыкантов, писателей, певцов и других культурных деятелей. Журналисты отмечают, что на фоне «ускоряющейся гонки за контентом» за год их общие доходы выросли втрое и составили около миллиарда долларов.

Впервые рейтинг возглавил британский детский писатель Роальд Даль, автор повести «Чарли и шоколадная фабрика». Это случилось благодаря сделке Roald Dahl Story Company со стриминговым сервисом Netflix, который выкупил права на экранизацию его произведений. Сумма сделки составила более 700 миллионов долларов.

Вторую строчку занял американский музыкант Принс. Родственники покойного артиста продали 43% наследства, включая часть музыкального каталога, компании Primary Wave. На этом они заработали 120 миллионов долларов.

Певец Майкл Джексон, возглавлявший рейтинг умерших знаменитостей последние восемь лет, в этот раз занял третье место. Созданный артистом лейбл Mijac Music привлек порядка 30 миллионов долларов инвестиций.

Ранее Forbes составил рейтинг жертвующих на благотворительность российских инвесторов. В него попали бизнесмены, вложившие наибольшее количество средств на нужды благотворительности.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Топ умерших богатых знаменитостей Forbes возглавил автор «Чарли и шоколадная фабрика»
forbes роальд даль чарли и шоколадная фарбрика
Комментировать