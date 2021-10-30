Обитающий в Гане полосатый филин впервые за 150 лет попал в объектив фотоаппарата

Аккра, 30 октября. Британские ученые смогли сфотографировать полосатого филина в тропических лесах Ганы. Это первый удачный снимок редкой птицы в естественной для нее среде обитания за 150 лет.

Этот вид совы изначально описал английский зоолог и орнитолог Ричард Боудлер Шарп в 1872 году. Тушку филина он выкупил у ганского охотника. С того момента не было ни одного физического подтверждения присутствия такого животного в стране.

Предыдущий снимок сделали в заповеднике Антверпена. В 2005 году исследователям удалось сфотографировать птицу в Конго, однако качество полученного изображения не дало возможности со 100% вероятностью установить принадлежность попавшей в объектив совы к виду «полосатый филин».

«Когда мы подняли бинокль, у нас отвисли челюсти. В тропических лесах Африки нет другой такой птицы», — рассказал Джозеф Тобиас из Департамента естественных наук Имперского колледжа Лондона.

На Земле осталось около нескольких тысяч особей полосатого филина. В Международной Красной книге они считаются близкими к уязвимому положению.

Ранее министр окружающей среды, лесов и рыболовства Южно-Африканской Республики Барбара Криси сообщила о критическом росте числа убийств носорогов.