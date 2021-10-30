Сергей Лавров обсудил конфликт на юго-востоке Украины с Жаном-Ив Ле Дрианом

Рим, 30 октября. Глава российского МИД Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию на юго-востоке Украины на полях саммита стран Группы двадцати (G20).

Стороны также затронули темы Ливии, Мали и иранскую ядерную сделку. Об этом сообщает МИД России.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу начали переговоры в Риме. Чавушоглу встретил Лаврова на входе в пятизвездочную гостиницу The St. Regis Rome. Вместе они направились в зал для переговоров.