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Светлана Светличная огорчилась отсутствию цветов на допросе у следователя

  /   Обновлено: 30 октября 2021 22:32
Шоу-бизнес
Светлана Светличная огорчилась отсутствию цветов на допросе у следователя
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 30 октября. Актриса Светлана Светличная решила, что допрос у следователя — продолжение съемок передачи Малахова, а следователи — артисты.

Общение со следователем не впечатлило актрису так, как общение с Малаховым — 81-летняя актриса ожидала цветов и аплодисментов, но не дождалась. Также она просила снимать ее с лучшей стороны, как это принято у актеров.

«Но мы — артисты, и наша задача — играть роли в тех условиях, которые предлагают. Ничего, справимся», — сказала она перед тем, как зайти в кабинет.

На допрос были вызваны и участники съемочной группы, у которых интересовались, знали ли они о поисках Светличной, были ли с ней рядом в это время, нет ли у них информации по поводу возможной угрозы жизни артистки. Телеведущего Андрея Малахова тоже вызвали на допрос. Недавно он разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой нежно обнимает звезду. Светличная держит в руках роскошный букет и улыбается.

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