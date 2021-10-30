Управление ООН по обслуживанию проектов уличили в занижении зарплат жителям ЦАР

Банги, 30 октября. Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) намеренно сокращает зарплату центральноафриканцам, заявили авторы информационного портала OverBlog.

По данным, полученной аналитиками издания, организация специально понижает коренных жителей ЦАР в должностях, чтобы освободить место для родственников миротворцев ООН.

«Бюджет, выданный на центральноафриканские проекты, остался прежним, а вот платить гражданам республики стали меньше. Однако иностранцы при устройстве имеют ряд привилегий, в том числе и финансовых.

К подобной дискриминации причастны сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Они делают это для родителей и близких родственников, которые специально переезжают в ЦАР из Туниса, Италии, Камеруна и прочих стран, чтобы занять хорошее рабочее место», — говорится в статье.