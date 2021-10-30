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Управление ООН по обслуживанию проектов уличили в занижении зарплат жителям ЦАР
Весь мир
Управление ООН по обслуживанию проектов уличили в занижении зарплат жителям ЦАР
un.org  /  JC McIlwaine / UN Photo

Банги, 30 октября. Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) намеренно сокращает зарплату центральноафриканцам, заявили авторы информационного портала OverBlog.

По данным, полученной аналитиками издания, организация специально понижает коренных жителей ЦАР в должностях, чтобы освободить место для родственников миротворцев ООН.

«Бюджет, выданный на центральноафриканские проекты, остался прежним, а вот платить гражданам республики стали меньше. Однако иностранцы при устройстве имеют ряд привилегий, в том числе и финансовых.

К подобной дискриминации причастны сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Они делают это для родителей и близких родственников, которые специально переезжают в ЦАР из Туниса, Италии, Камеруна и прочих стран, чтобы занять хорошее рабочее место», — говорится в статье.

Журналисты считают, что правительству необходимо отправить специальную трудовую инспекцию, которая выявит нарушение прав центральноафриканцев и накажет виновных.

Ранее в столице ЦАР около 20 000 жителей вышли на митинг и потребовали немедленного вывода контингента многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) за сотрудничество с боевиками.

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