Торжественное открытие нового здания МВД ЦАР состоялось в столице республики

Банги, 30 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел церемонию открытия нового здания министерства внутренних дел и общественной безопасности. На мероприятии также присутствовал глава правительства Анри-Мари Дондра и несколько высших чинов государственного аппарата.

Двухэтажный корпус занимает площадь 700 квадратных метров. Помещения полностью меблировали и оснастили современной компьютерной аппаратурой. Сотрудники МВД получили четыре полноприводных автомобиля типа Pick-Up для перевозки высокопоставленных лиц.

Чиновники поблагодарили лидера страны за строительство новой штаб-квартиры силового ведомства. По их словам, это значительно облегчит работу.

Ранее в столице Центральноафриканской Республике открыли новую баптистскую церковь Нгубагара. Стоимость здания составила 475 миллионов франков КФА. Единовременно храм может вместить около 3000 прихожан.

Глава государства поблагодарил присутствующих на церемонии и призвал их молиться об окончательном восстановлении мира в ЦАР.