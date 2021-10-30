Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 22:39
22:38
Весь мир
Обитающий в Гане полосатый филин впервые за 150 лет попал в объектив фотоаппарата
22:33
Политика
Сергей Лавров обсудил конфликт на юго-востоке Украины с Жаном-Ив Ле Дрианом
22:32
Шоу-бизнес
Светлана Светличная огорчилась отсутствию цветов на допросе у следователя
22:26
Весь мир
Управление ООН по обслуживанию проектов уличили в занижении зарплат жителям ЦАР
22:18
Весь мир
Торжественное открытие нового здания МВД ЦАР состоялось в столице республики
22:11
Весь мир
Группа из 800 туристов посетит Ливию в декабре
22:00
Происшествия
Жителя Петербурга расстреляли во дворе дома в Шушарах
21:57
Политика
Лавров на G20 заявил о важности одобрения "Спутника V" ВОЗ
21:55
Весь мир
Президент ЦАР позволил раскаявшимся боевикам принять участие в восстановлении инфраструктуры республики
21:52
Весь мир
Bé-Afrika Sango: россияне хорошо обучили армию ЦАР и помогли спасти страну
Все новости

Торжественное открытие нового здания МВД ЦАР состоялось в столице республики
Весь мир
Торжественное открытие нового здания МВД ЦАР состоялось в столице республики
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 30 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел церемонию открытия нового здания министерства внутренних дел и общественной безопасности. На мероприятии также присутствовал глава правительства Анри-Мари Дондра и несколько высших чинов государственного аппарата.

Двухэтажный корпус занимает площадь 700 квадратных метров. Помещения полностью меблировали и оснастили современной компьютерной аппаратурой. Сотрудники МВД получили четыре полноприводных автомобиля типа Pick-Up для перевозки высокопоставленных лиц.

Чиновники поблагодарили лидера страны за строительство новой штаб-квартиры силового ведомства. По их словам, это значительно облегчит работу.

Ранее в столице Центральноафриканской Республике открыли новую баптистскую церковь Нгубагара. Стоимость здания составила 475 миллионов франков КФА. Единовременно храм может вместить около 3000 прихожан.

Глава государства поблагодарил присутствующих на церемонии и призвал их молиться об окончательном восстановлении мира в ЦАР.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Торжественное открытие нового здания МВД ЦАР состоялось в столице республики
африка цар
Комментировать