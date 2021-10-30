Лавров на G20 заявил о важности одобрения "Спутника V" ВОЗ

Рим, 30 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил важность включения российского препарата от коронавируса «Спутник V» в список одобренных вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Лавров подчеркнул важность одобрения «Спутника V» ВОЗ на встрече с главой организации Тедросом Аданомом Гебреисусом. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи в Риме.

«Мы считаем, что мы должны поддерживать ВОЗ и их центральную роль в любой будущей конфигурации по усилиям в здравоохранении. И на этом саммите эта тема будет подниматься. Мы четко обозначим нашу позицию, что на ВОЗ надо полагаться, она должна усиливаться и ее надо поддерживать», — отметил глава МИД РФ.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите G20 заявил, что деятельность Всемирной организации здравоохранения заслуживает поддержки. Глава государства подчеркнул, что с учетом ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, роль организации становится все более значимой. Он отметил, что ущемление ее прерогатив — недопустимо.