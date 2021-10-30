Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 22:39
22:38
Весь мир
Обитающий в Гане полосатый филин впервые за 150 лет попал в объектив фотоаппарата
22:33
Политика
Сергей Лавров обсудил конфликт на юго-востоке Украины с Жаном-Ив Ле Дрианом
22:32
Шоу-бизнес
Светлана Светличная огорчилась отсутствию цветов на допросе у следователя
22:26
Весь мир
Управление ООН по обслуживанию проектов уличили в занижении зарплат жителям ЦАР
22:18
Весь мир
Торжественное открытие нового здания МВД ЦАР состоялось в столице республики
22:11
Весь мир
Группа из 800 туристов посетит Ливию в декабре
22:00
Происшествия
Жителя Петербурга расстреляли во дворе дома в Шушарах
21:57
Политика
Лавров на G20 заявил о важности одобрения "Спутника V" ВОЗ
21:55
Весь мир
Президент ЦАР позволил раскаявшимся боевикам принять участие в восстановлении инфраструктуры республики
21:52
Весь мир
Bé-Afrika Sango: россияне хорошо обучили армию ЦАР и помогли спасти страну
Все новости

Лавров на G20 заявил о важности одобрения "Спутника V" ВОЗ
Политика
Лавров на G20 заявил о важности одобрения "Спутника V" ВОЗ
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Рим, 30 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил важность включения российского препарата от коронавируса «Спутник V» в список одобренных вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Лавров подчеркнул важность одобрения «Спутника V» ВОЗ на встрече с главой организации Тедросом Аданомом Гебреисусом. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи в Риме.

«Мы считаем, что мы должны поддерживать ВОЗ и их центральную роль в любой будущей конфигурации по усилиям в здравоохранении. И на этом саммите эта тема будет подниматься. Мы четко обозначим нашу позицию, что на ВОЗ надо полагаться, она должна усиливаться и ее надо поддерживать», — отметил глава МИД РФ.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите G20 заявил, что деятельность Всемирной организации здравоохранения заслуживает поддержки. Глава государства подчеркнул, что с учетом ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, роль организации становится все более значимой. Он отметил, что ущемление ее прерогатив — недопустимо.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров на G20 заявил о важности одобрения "Спутника V" ВОЗ
g20 лавров Гебреисус
Комментировать