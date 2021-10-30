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Президент ЦАР позволил раскаявшимся боевикам принять участие в восстановлении инфраструктуры республики
Весь мир
Президент ЦАР позволил раскаявшимся боевикам принять участие в восстановлении инфраструктуры республики
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 30 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера создал новое направление программы разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации (DDRR).

Инициатива, получившая название «Проект реинтеграции бывших боевиков» (PREC), состоит из двух компонентов: поддержка социальной и экономической адаптации экс-радикалов, а также помощь лицам и общинам, которые находятся в уязвимом положении.

«PREC — важный проект, который позволит нам направить раскаявшихся членов группировок на верный путь и дать им возможность принести стране пользу. Например, они могут заняться восстановлением разрушенных домов», — рассказал представитель координатора DDRR Кристоф Ндарата.

Депутат провинции Омбелла-Мпоко Паскаль Памаль призвал бывших боевиков ответственно отнестись к этому и начать жизнь с нуля:

«Это ваш шанс исправить ошибки, которые вы совершили, взяв в руки оружие. Не потратьте его зря».

Ранее президент ЦАР выступил на заседании Стратегического комитета. Политик рассказал, что в скором времени он запустит еще несколько направлений программы.

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