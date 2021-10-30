Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 22:39
22:38
Весь мир
Обитающий в Гане полосатый филин впервые за 150 лет попал в объектив фотоаппарата
22:33
Политика
Сергей Лавров обсудил конфликт на юго-востоке Украины с Жаном-Ив Ле Дрианом
22:32
Шоу-бизнес
Светлана Светличная огорчилась отсутствию цветов на допросе у следователя
22:26
Весь мир
Управление ООН по обслуживанию проектов уличили в занижении зарплат жителям ЦАР
22:18
Весь мир
Торжественное открытие нового здания МВД ЦАР состоялось в столице республики
22:11
Весь мир
Группа из 800 туристов посетит Ливию в декабре
22:00
Происшествия
Жителя Петербурга расстреляли во дворе дома в Шушарах
21:57
Политика
Лавров на G20 заявил о важности одобрения "Спутника V" ВОЗ
21:55
Весь мир
Президент ЦАР позволил раскаявшимся боевикам принять участие в восстановлении инфраструктуры республики
21:52
Весь мир
Bé-Afrika Sango: россияне хорошо обучили армию ЦАР и помогли спасти страну
Все новости

Группа из 800 туристов посетит Ливию в декабре
Весь мир
Группа из 800 туристов посетит Ливию в декабре
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 30 октября. Министерство туризма в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии готовится в предстоящем декабре принять группу из 800 человек.

В секторе отдыха и путешествий североафриканской страны наблюдается 10-летний застой на фоне ухудшения условий безопасности и длительных внутриполитических разногласий. На полях прошедшей в Триполи конференции в поддержку стабильности Ливии министр туризма ПНЕ Абд ас-Салам аль-Лахи заявил, что предстоящий визит иностранной группы демонстрирует процесс восстановления после многолетней войны. По его словам, отдыхающие смогут познакомиться с богатым историческим наследием страны и ее удивительным и разнообразным ландшафтом.

Ранее источники в ПНЕ сообщали о первом за почти десять лет визите европейской делегации из 100 туристов. Жители ЕС въехали на территорию государства через КПП Ваззан на границе с Тунисом. В программу тура входило посещение Гадамеса и других городов, а также различные увеселительные мероприятия.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Группа из 800 туристов посетит Ливию в декабре
ливия
Комментировать