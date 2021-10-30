Группа из 800 туристов посетит Ливию в декабре

Триполи, 30 октября. Министерство туризма в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии готовится в предстоящем декабре принять группу из 800 человек.

В секторе отдыха и путешествий североафриканской страны наблюдается 10-летний застой на фоне ухудшения условий безопасности и длительных внутриполитических разногласий. На полях прошедшей в Триполи конференции в поддержку стабильности Ливии министр туризма ПНЕ Абд ас-Салам аль-Лахи заявил, что предстоящий визит иностранной группы демонстрирует процесс восстановления после многолетней войны. По его словам, отдыхающие смогут познакомиться с богатым историческим наследием страны и ее удивительным и разнообразным ландшафтом.

Ранее источники в ПНЕ сообщали о первом за почти десять лет визите европейской делегации из 100 туристов. Жители ЕС въехали на территорию государства через КПП Ваззан на границе с Тунисом. В программу тура входило посещение Гадамеса и других городов, а также различные увеселительные мероприятия.