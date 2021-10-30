Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 22:39
22:38
Весь мир
Обитающий в Гане полосатый филин впервые за 150 лет попал в объектив фотоаппарата
22:33
Политика
Сергей Лавров обсудил конфликт на юго-востоке Украины с Жаном-Ив Ле Дрианом
22:32
Шоу-бизнес
Светлана Светличная огорчилась отсутствию цветов на допросе у следователя
22:26
Весь мир
Управление ООН по обслуживанию проектов уличили в занижении зарплат жителям ЦАР
22:18
Весь мир
Торжественное открытие нового здания МВД ЦАР состоялось в столице республики
22:11
Весь мир
Группа из 800 туристов посетит Ливию в декабре
22:00
Происшествия
Жителя Петербурга расстреляли во дворе дома в Шушарах
21:57
Политика
Лавров на G20 заявил о важности одобрения "Спутника V" ВОЗ
21:55
Весь мир
Президент ЦАР позволил раскаявшимся боевикам принять участие в восстановлении инфраструктуры республики
21:52
Весь мир
Bé-Afrika Sango: россияне хорошо обучили армию ЦАР и помогли спасти страну
Все новости

Bé-Afrika Sango: россияне хорошо обучили армию ЦАР и помогли спасти страну
Весь мир
Bé-Afrika Sango: россияне хорошо обучили армию ЦАР и помогли спасти страну
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 30 октября. Авторы Bé-Afrika Sango осудили ангажированные западные СМИ за дезинформационную кампанию, направленную против деятельности российских инструкторов в ЦАР.

«При консультативной поддержке специалистов из России национальной армии ЦАР удалось освободить страну от радикальных формирований. Они хорошо справились с обучением личного состава правительственных войск республики.

Народ доверяет президенту Фостен-Арканжу Туадера, который прилагает усилия и находит надежных партнеров, чтобы вернуть в страну мир и безопасность. Жителям республики трудно понять реакцию иностранных держав, которые через свои империалистические издания стремятся очернить репутацию россиян и руандийского спецназа», — говорится в материале.

Bé-Afrika Sango: россияне хорошо обучили армию ЦАР и помогли спасти страну
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Африканские журналисты опровергли все вбросы о работе отечественных инструкторов. По их мнению, без консультативной поддержки российских специалистов страну бы ждали разрушение и хаос:

«Коллективный Запад прячет за дезинформацией собственные геополитические ошибки. Они ни разу не пришли нам на помощь. Однако с появлением у ЦАР верного союзника в лице России, все иностранные ангажированные издания начали пытаться разорвать партнерство Москвы и Банги».

Ранее жители Центральноафриканской Республики раскритиковали заявление экспертной группы ООН, направленного против отечественных инструкторов.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Bé-Afrika Sango: россияне хорошо обучили армию ЦАР и помогли спасти страну
африка цар
Комментировать