Банги, 30 октября. Авторы Bé-Afrika Sango осудили ангажированные западные СМИ за дезинформационную кампанию, направленную против деятельности российских инструкторов в ЦАР.

«При консультативной поддержке специалистов из России национальной армии ЦАР удалось освободить страну от радикальных формирований. Они хорошо справились с обучением личного состава правительственных войск республики. Народ доверяет президенту Фостен-Арканжу Туадера, который прилагает усилия и находит надежных партнеров, чтобы вернуть в страну мир и безопасность. Жителям республики трудно понять реакцию иностранных держав, которые через свои империалистические издания стремятся очернить репутацию россиян и руандийского спецназа», — говорится в материале.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Африканские журналисты опровергли все вбросы о работе отечественных инструкторов. По их мнению, без консультативной поддержки российских специалистов страну бы ждали разрушение и хаос:

«Коллективный Запад прячет за дезинформацией собственные геополитические ошибки. Они ни разу не пришли нам на помощь. Однако с появлением у ЦАР верного союзника в лице России, все иностранные ангажированные издания начали пытаться разорвать партнерство Москвы и Банги».

Ранее жители Центральноафриканской Республики раскритиковали заявление экспертной группы ООН, направленного против отечественных инструкторов.