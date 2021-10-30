Засуха на востоке Эфиопии унесла жизни 25 000 голов крупнорогатого скота

Аддис-Абеба, 30 октября. Сомалийское региональное государственное бюро по предотвращению стихийных бедствий сообщило о смерти около 25 000 голов крупного рогатого скота на востоке Эфиопии.

«Инцидент произошел в зоне Дава штата Сомали. Животные не пережили засуху. Погибло 1098 коров, 1360 верблюдов и 21 148 козы. Также в опасности находится население региона. Около 83000 человек нуждаются в воде и продовольственной помощи. Прямо сейчас мы ведем переговоры с гуманитарными организациями и просим их оказать нам поддержку», — заявил замглавы бюро Садик Абдулкадир.

Политик рассказал, что местные власти запросили у соседних провинций продукты, предметы первой необходимости и корм для животных, но конвой еще не прибыл.

Из всего количества людей, оказавшихся на грани голодной смерти, 30 000 являются беженцами, которые покинули дома из-за межэтнического конфликта на севере республики.

Ранее жители штата Оромия сообщили о смерти 4 000 голов крупнорогатого скота. Также они предупредили, что еще 9000 животных находятся в предсмертном состоянии из-за нехватки воды.