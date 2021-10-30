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Миротворцев ООН обвинили в многолетнем пособничестве боевикам на территории ЦАР
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в многолетнем пособничестве боевикам на территории ЦАР
flickr.com  /  Hervé Serefio

Банги, 30 октября. Сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) используют боевиков для дестабилизации обстановки в Центральноафриканской Республике, заявили корреспонденты издания Ndjoni Sango.

Журналисты напомнили, что первые доказательства сотрудничества миротворцев ООН с радикалами датируются 2013 годом:

«Восемь лет назад в стране появилась группировка «Союз за мир в ЦАР» (UPC), управляемая Али Дарассой. Они совершили множество преступлений в префектуре Уака.

Жители провинции долгие годы находились в заложниках у преступников, и еще тогда стало ясно, что боевики в сговоре с контингентом МИНУСКА. Миротворцы ООН, посетив город Бамбари и его окрестности, заявили, что в регионе нет вооруженных формирований».

Авторы материала рассказали, что их источники часто сообщают изданию о новых случаях взаимодействия между радикалами Али Дарассы и «голубыми касками». Самым резонансным доказательством стало видео, на котором запечатлена беседа главаря группировки с миротворцами.

Ранее жители столицы ЦАР провели демонстрацию против сотрудников МИНУСКА. Горожане перекрыли дорогу для броневиков миссии ООН и потребовали вывода иностранного контингента из страны.

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