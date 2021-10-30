Lengo Songo: сдавшиеся властям ЦАР боевики попросили помощи с реинтеграцией в общество

Банги, 30 октября. Введение режима прекращения огня, инициатором которого выступил президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера, привело к массовой капитуляции боевиков, сообщает радиостанция Lengo Songo.

«По всей стране радикалы добровольно сдаются властям. Бандиты больше не хотят подчиняться своим главарям. После заявления Туадера они поняли, что ими просто манипулируют. Боевики выразили солидарность лидеру ЦАР и хотят идти с ним к миру без оружия в руках», — говорится в материале.

Многие члены группировки «Патриотическое движение за Центральноафриканскую Республику» (MPC) отказались находиться под управлением Махамата аль-Катима (глава MPC. — Прим. ФАН), сбежавшего в Чад. Экс-боевики заявили о готовности прекратить все боевые действия и вернуться к нормальной жизни.

«Мы не хотим быть членами банд, которые терроризируют мирное население. Мы сдали оружие и обратились к правительству с просьбой помочь найти место в социуме или позволить нам вступить в национальную армию», — заявил Хасан Абдрахаман, бывший советник Аль-Катима.

Ранее глава ЦАР призвал радикалов сложить оружие в честь празднования Международного дня мира.