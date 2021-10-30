Премьер ЦАР назвал эмбарго ООН угрозой для безопасности мирных жителей

Банги, 30 октября. Премьер-министр Центральноафриканской Республики принял участие в заседании Комиссии по миростроительству. Политик выступил на видеоконференции и призвал к полной отмене оружейного эмбарго.
«Правительство ЦАР обязалось обеспечить сохранение порядка и демократии, а также укрепить мир и стабильность. Мы сосредоточились на создании всех необходимых институтов, предусмотренных Конституцией.
Также государственный аппарат провел президентские и парламентские выборы по всей стране. В целях выполнения обещаний президент принял несколько важных решений, таких как добровольное прекращение огня, как это было рекомендовано Международной конференцией по району Великих озер», — заявил Дондра.
Премьер ЦАР напомнил участникам конференции, что с учетом текущей обстановки в стране санкции ООН являются контрпродуктивными и опасными для мирного населения. По мнению политика, запрет на ввоз оружия препятствует качественному оснащению национальной армии.
Ранее Анри-Мари Дондра разоблачил вбросы западных СМИ о российских инструкторах:
«Мы не подписывали контракт с частными компаниями, у нас есть договоренность с Россией. Мы действуем в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, которое очень понятно».