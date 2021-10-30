Премьер ЦАР назвал эмбарго ООН угрозой для безопасности мирных жителей

Банги, 30 октября. Премьер-министр Центральноафриканской Республики принял участие в заседании Комиссии по миростроительству. Политик выступил на видеоконференции и призвал к полной отмене оружейного эмбарго.

«Правительство ЦАР обязалось обеспечить сохранение порядка и демократии, а также укрепить мир и стабильность. Мы сосредоточились на создании всех необходимых институтов, предусмотренных Конституцией.

Также государственный аппарат провел президентские и парламентские выборы по всей стране. В целях выполнения обещаний президент принял несколько важных решений, таких как добровольное прекращение огня, как это было рекомендовано Международной конференцией по району Великих озер», — заявил Дондра.