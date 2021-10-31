Финансовый гороскоп ноября: Гинзбург рассказала, каким знакам не повезет с деньгами

Ноябрь для россиян окажется месяцем не из простых. Помимо объявленного локдауна в связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, ожидается лунное затмение в знаке Тельца, которое окажет серьезное влияние на сферу финансов. Профессиональный астролог Элеонора Гинзбург рассказала ФАН, каким знакам не повезет с деньгами.

«19 ноября будет лунное затмение в знаке Тельца, поэтому внимание абсолютно всех будет приковано именно к финансовой сфере, которой и управляет Телец. Мы знаем, что у нас на глазах разворачивается кризис. Но основные движения, которые будут связаны с кризисом, произойдут все-таки в 2022 году. 19 ноября 2021 года будет первое затмение в Тельце в данном цикле — это своего рода первый звоночек», — говорит астролог.

По словам Гинзбург, затмение окажется крайне значимым для Овнов, в их финансовой сфере грядут важные изменения.

«Им необходимо пристально следить за деньгами, потому что затмение касается именно их. Это необязательно негатив. Скажем так, что-то будет. Нужно быть настороже. Если какие-то важные финансовые дела, расходы откладывались, теперь не получится смотреть на финансы сквозь пальцы, теперь стоит относиться к деньгам с огромным вниманием», — рекомендует собеседница ФАН.

vk.com / Элеонора Гинзбург

В сложной ситуации в ноябре окажутся Тельцы. Казалось бы, затмение в их знаке, однако это не играет им на руку. Представителям земли неотвратимо придется решать финансовые проблемы, и это должно быть на первом месте.

«Могут быть осложнения, но им придется справляться, никуда не денешься. Тельцам очень важно отказываться или по возможности завершать кредиты, займы и переходить на самообеспечение», — отметила эксперт по звездам.

Близнецам особых потрясений в финансовой сфере ноябрь не готовит. Однако в этот период, по словам астролога, они мало что смогут контролировать. Сейчас им важно спокойно плыть по течению.

«Вовремя ставить паруса, когда подует хороший ветер, и вовремя уклоняться от негативных влияний. Быть моряком, яхтсменом, который держит нос по ветру», — говорит астролог.

Довольно нейтральной финансовая ситуация выглядит у Раков. Они могут задуматься о серьезных инвестициях, если будет необходимость крупно вложиться, даже могут взять кредит. Однако Гинзбург предупреждает, что стоит делать это очень ответственно и придерживаться граней в желаниях и суммах.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Нет серьезных потрясений в части финансов и у Львов. Относительно инвестиций может сыграть их интуиция, они смогут почувствовать, куда вложить средства.

«Но этот момент у Львов не так ярко выражен, как, к примеру, у Раков», — обращает внимание спикер.

У Дев, работа которых связана в основном с коммуникативными навыками, в начале ноября возможен заработок. Элеонора Гинзбург считает, что этот период хорош для проведения финансовых переговоров. Кроме того, представители этого знака смогут справиться с кредитами, ипотекой, дополнительно взять на себя какие-то финансовые обязательства. Иными словами, ничего плохого в ноябре для Дев не предвидится.

Большую активность в хорошем смысле астролог прогнозирует Весам.

«Они будут работать, зарабатывать, считать, вкладывать. Лунное затмение ноября у Весов отразится как раз на части инвестирования и кредитов. Если представители знака вложат куда-то деньги или решатся на кредит, то в принципе это может принести неплохие результаты», — отмечает эксперт по звездам.

У Скорпионов в ноябре не получится накапливать финансы. Скорее, отношения с деньгами выстроятся по типу заработал-потратил. В этот период водяному знаку лучше не обременять себя кредитами, если к этому не будет жесткой необходимости. Скорпионам также нужно быть очень внимательными к инвестициям. Если они вложат куда-то деньги, нет вероятности, что это принесет должный результат.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

А вот для Стрельцов ноябрь будет что ни наесть удачным в финансовом плане. Если так можно сказать, осень у них будет по истине «золотой».

«Финансовая атмосфера выглядит просто супер. У них подушка безопасности, они могут позволить себе даже какие-то приятные подарки, может, даже это будут какие-то серьезные покупки», — говорит астролог.

У Козерогов с финансами тоже хорошо, как говорит Гинзбург, хороший приход. В то же время есть ответственность, понимание. Однако пока представителям этого знака зодиака лучше повременить с инвестициями.

«Для них важно понимание того, что деньги у них есть. Не стоит пока разбрасываться ресурсами», — отмечает эксперт.

Довольно нейтральная финансовая ситуация разворачивается у Водолеев. Интуиция будет работать в основном на то, где заработать и как. Каких-либо очень хороших или очень плохих событий ноябрь Водолеям не принесет.

Рыбы будут иметь несколько источников дохода, удерживаться на плаву. По инвестициям и кредитам у них абсолютно нейтральная ситуация.

Ранее астролог Павел Глоба дал финансовый прогноз на предстоящий год. По его мнению, представителей некоторых знаков зодиака ожидает поток денег в 2022 году.