Полиция Судана опровергла информацию о стрельбе в демонстрантов

Хартум, 30 октября. Полиция Судана опровергла сообщение о применении силовиками огнестрельного оружия против мирных демонстрантов в Хартуме.

Сегодня Центральный комитет врачей распространил информацию о том, что двое протестующих погибли от ран, полученных во время акции 30 октября. В столице восточноафриканского государства проходят шествия, направленные против перехода власти к военным.

«Полиция подтверждает, что среди демонстрантов были группы, которые нарушили мирное движение протестов и нападали на сотрудников служб безопасности, что побудило применить слезоточивый газ для их разгона. Полиция подтверждает, что не открывала огонь», — говорится в заявлении.

25 октября главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске правительства и введении в стране чрезвычайного положения. Данные решения приняты на фоне острого политического и экономического кризиса, сопровождаемого массовыми демонстрациями.

В последние несколько дней группа лиц, связанных с отстраненной от власти коалицией Силы Декларации свободы и перемен (СДСП), не справившейся с продвижением переходного процесса в Судане, активно распространяли призывы к протестам. Теперь же некоторые деятели сообщают о том, что силовики открывают огонь по безоружным гражданам. Полиция опровергла это заявление, отметив, что на данный момент ранение получил только один из ее сотрудников.