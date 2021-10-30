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Гарик Харламов назвал Павла Волю подкаблучником

  /   Обновлено: 30 октября 2021 21:03
Шоу-бизнес
Гарик Харламов назвал Павла Волю подкаблучником
instagram.com  /  @pavelvolyaofficial

Москва, 30 октября. Ведущий шоу Comedy Club Гарик Харламов необычным образом обсудил личную жизнь комика Павла Воли. Артист с помощью ироничной притчи описал брак шоумена в ответ на оскорбительную шутку.

Воля и Харламов регулярно подкалывают друг друга на сцене Comedy Club, однако в последнем выпуске их шутки оказались «ниже пояса». Так, Воля решил подколоть друга шуткой про «маленький рудник». В ответ обиженный Харламов сперва пустился в оскорбления, а затем припомнил притчу.

«Какая шутка, боже мой. Я тоже помню про тебя пословицу. Там было что-то. Дрищ, тупой, наглый. Пошел нафиг. Ладно, шучу. Я вспомнил нормальную пословицу. Лучше синица в небе, чем быть подкаблучником», — заявил шоумен.

Таким образом Харламов оценил брак Воли с телеведущей Ляйсан Утяшевой. Стоит отметить, что стендап-комик уже почти десять лет счастлив в браке с бывшей гимнасткой — их пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Харламов, напротив, ушел в бизнес после развода с актрисой Кристиной Асмус. Недавно артист открыл закусочную — эта тема тоже оказалась предметом шуток в Comedy Club.

Воля попробовал хот-дог друга на сцене шоу, но выплюнул фастфуд после истории гостя про странную дегустацию, которую устроил Филипп Киркоров совместно с рэпером Давидом Манукяном.

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Все новости / Шоу-бизнес / Гарик Харламов назвал Павла Волю подкаблучником
звезды харламов воля
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