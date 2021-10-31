Меньшов, Ходченкова, Цыганов: режиссер сериала «Везет» пообещал настоящих героев в своей картине

На стриминговой платформе IVI 4 ноября выходит новый сериал «Везет», собравший поистине звездный актерский состав. Корреспондент ФАН пообщался с его режиссером Владимиром Щегольковым и узнал, стоит ли премьера того, чтобы приобрести подписку на сервис.

Герои с «серой» моралью

— Владимир, расскажите, чем сюжет вашего творения удивит зрителя, заложена ли в него какая-то реальная история, учитывая тот факт, что там довольно необычный главный герой — бывший чемпион по мотогонкам на льду, чья карьера завершилась из-за травмы, после которой оставил семью и начал спиваться, параллельно подрабатывая частным извозом?

— Центральный персонаж ни с кого не списан, он являет собой плод воображения сценариста. Однако его дублером выступил настоящий чемпион мира по спидвею (мотогонкам на льду. — Прим. ФАН) Сергей Макаров. Это специфический вид спорта, для которого нужны особые навыки, так что мы даже не могли использовать каскадеров.

Что же касается характера как главного, так и остальных героев, то ничего героического в них нет: это вполне обычные, социальные люди, правда, находящиеся в трудных жизненных ситуациях. Каждый из персонажей не является однозначно хорошим или однозначно плохим, как, собственно, все мы. Нам хорошо известно про инспекторов ДПС, как порой с ними приходится решать ситуации на дорогах, однако в новостях иногда читаем, как эти люди рискуют своими жизнями, пытаясь спасти чужие.

Не знаю, эта ситуация уникальна конкретно для нашего русского социума или такое происходит во всем мире, но мне всегда было любопытно исследовать это человеческое качество. Поэтому все герои, которые участвуют в нашей истории, такие: в чем-то абсолютно отрицательные и ужасные (как наш основной персонаж Иван Потапов, который бросил ребенка и спивается), так и положительные и замечательные (он всегда готов прийти на помощь даже незнакомым людям).

Кадр из сериала «Везет» /

Взять, например, друга Потапова, с которым он знакомится в процессе работы «трезвым водителем», — коррумпированного и продажного гибэдэдэшника Михаила Паламарчука, которого играет Максим Лагашкин. Он в лепешку расшибется ради товарища! Или есть такой персонаж — бывшая содержанка Светлана Петровна (блистательная роль Светланы Ходченковой!), у которой очень живой, подвижный характер и которая как может борется за свое счастье. Все они в самых разных сложных ситуациях приходят на помощь друг другу. Это так напоминает наш быт!

— Владимир, скажите, ваш сериал — это сюжетно завершенный кинематографический продукт или нас ожидают второй, третий, десятый сезоны?

— Мне кажется, мы рассказали всю историю целиком. Ее продолжения я не вижу, мы должны расстаться с нашими персонажами там, где они остались после пуска финальных титров. Пускай дальше живут своей жизнью.

Муки творчества

— Как проходил съемочный процесс? Судя по постеру сериала, действие происходит в зимних пейзажах. Где вы их нашли? Судя по тому, что сериал выходит только сейчас, съемки были летом.

— Мы снимали целых два года! Нас преследовали все эти бесконечные локдауны и пандемии. Мы с командой уехали в Мурманскую область: действие нашей картины как-никак происходит на севере страны. Сперва мы снимали натурой, потом оказались в закрытом на карантин маленьком городе, а затем попали под эвакуацию, опоздав при этом на самолет, что стало отдельным приключением.

Пресс-служба IVI /

На осень и зиму 2020-2021 гг. мы вновь приступили к съемкам, часть материала отсняли в Москве, а потом вновь отправились в тот самый городок, по дороге в который часть нашей съемочной группы серьезно заболела, из-за чего нам приходилось несколько раз останавливаться. Одним словом, это был не продакшн, а целое испытание: проект вышел боевой! Дался он нам крайне сложно, но, наверно, именно поэтому мы его так любим.

— Бюджет сильно раздулся?

— Порядочно. Удлинение съемок влечет за собой серьезные траты: приходится больше платить зарплат, начинается другая компоновка съемочных дней. В этом отношении хочется сказать большое спасибо IVI: они пошли нам навстречу — давали столько средств, сколько было необходимо для полноценного завершения проекта.

Звездный состав

— Владимир, в съемках сериала у вас задействовано много известных актеров. Расскажите, с кем вам понравилось работать больше всего?

— Не могу кого-то особо выделить в плане моих личных симпатий, однако я понимаю, что без Жени Цыганова, сыгравшего главную роль, эта картина в том виде, в каком она есть сейчас, была бы невозможна. Женин герой буквально надет на его психофизику, он им прожит, что получилось по итогу очень здорово. Максим Лагашкин украсил картину своим комедийным даром, позволившим его герою быть и смешным, и характерным одновременно. И это пригодилось сериалу, поскольку он хоть и драматический, однако рассказан языком юмора.

Кадр из сериала «Везет» /

Персонаж Светланы Ходченковой писался прямо под нее еще на этапе создания сценария. Работа с ней доставила настоящее наслаждение! Света невероятный профессионал и бесспорная суперзвезда! При этом верный товарищ по работе и партнер. Нам с ней сразу стало понятно, как мы должны работать с ее персонажем.

У меня действительно шикарный актерский состав! Боюсь сейчас кого-то не назвать и тем самым обидеть, но это был действительно праздник творчества! Но с точки зрения производства сериала это были настоящие муки, поскольку, как я уже говорил, съемки постоянно срывались из-за пандемии.

Последняя роль Владимира Меньшова

— Я ведь правильно понимаю, что в вашей картине исполнил свою последнюю роль Владимир Меньшов?

— Да, к сожалению, это так. И во время съемок я страшно боялся, чтобы у нас на площадке не случилось никакого ковида, поскольку человек он уже был пожилой. Уберегли, слава богу, но от всего, как мы видим, не убережешься: недавно он покинул нас, оставив на память свои фильмы и своих персонажей.

Владимира Валентиновича я снимал и раньше, причем в первом своем сериале, где он исполнил главную роль. Так что отношения с ним у нас были творческо-близкие. Последние съемочные дни, которые мы с ним провели, проходили в съемочном павильоне — специальном зеленом кубе, где потом на монтаже накладывается компьютерная графика. Должен сказать, он отлично себя показал в физическом плане! Там ведь надо было куда-то залезать, карабкаться, а также взаимодействовать с живым ослом, которому этот зеленый куб очень не нравился.

Пресс-служба IVI /

Невероятно приятно было наблюдать за тем, как само нахождение на съемочной площадке заставляет Владимира Валентиновича расцветать! Когда начиналось таинство кино, он раскрывался не только как актер. Он ведь внутренний лидер и прирожденный харизмат! Так что в середине съемочного процесса он уже сам начинал командовать на площадке и пытаться режиссировать сцены со своим участием. А ведь он и в этом настоящий мастер! Так что работа с Меньшовым доставляла мне истинное счастье. О чем тут еще говорить, если даже простой разговор с ним способен невероятно обогатить собеседника.

Вопрос к богу

— Владимир Владимирович, как, на ваш взгляд, примут сериал зрители? Что им может понравиться больше всего?

— Это вопрос, что называется, к богу. Мой мастер по режиссуре Вадим Абрашитов говорил, «если вы делаете все хорошо и боженька вам поможет, тогда все, может быть, и случится». Тут та же самая история: над сериалом все его создатели трудились общими усилиями, в каком-то смысле это даже не коммерческий, а скорее творческий проект. Ведь даже сценарий я изначально писал не на заказ, а для себя! И в работу мы все вошли спонтанно — с большой любовью. Поэтому и сериал получился по итогу искренний.