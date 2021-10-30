Аналитик Фененко обвинил Вашингтон в давлении на НАТО в вопросе ядерной политики США

Москва, 30 октября. Американцы не хотят сокращать роль ядерного оружия в своей военной доктрине, поэтому идут на хитрости, заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Газета Financial Times опубликовала статью, в которой говорилось, что союзники США в Европе и Тихоокеанском регионе не хотят перехода Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Фененко уверен, что это очередной обман Белого дома.

Из союзников США такой позиции может придерживаться только Великобритания, так как ее ядерный арсенал включен в американскую систему. Лондон сможет применить свое ядерное оружие только совместно с Пентагоном.

Если Япония решила «держаться за ядерный зонтик США», то, видимо, в государстве есть раскол, потому что Токио регулярно заявляет об усилении своей армии. Кроме этого, в стране преобладает скорее антикитайская, а не антироссийская направленность, подчеркнул доцент.

Аналитик считает, что Соединенные Штаты опубликованной статистикой попросту хотят оказать давление на страны НАТО.

«Американцы не хотят сокращать роль ядерного оружия в своей военной доктрине. Они хотят просто показать, что сами хотели бы разоружения, но союзники против, поэтому надо усиливать американское присутствие на их территории по просьбе самих же союзников», — цитирует Фененко РИА Новости.

Ранее издание Financial Times сообщало, что сейчас администрация президента США Джо Байдена проводит полный анализ политики применения ядерного оружия. Для этих целей Вашингтон разослал союзникам специальную анкету, чтобы выяснить их отношение к изменениям в ядерной политике страны.