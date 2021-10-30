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Хлои Кардашьян отправилась на самоизоляцию с дочерью из-за заражения коронавирусом
Шоу-бизнес
Хлои Кардашьян отправилась на самоизоляцию с дочерью из-за заражения коронавирусом
instagram.com  /  @khloekardashian

Лос-Анджелес, 30 октября. Модель Хлои Кардашьян сообщила поклонникам о положительном результате ПЦР-теста на COVID-19. Голливудская звезда проходит лечение в домашних условиях вместе с зараженной дочерью.

Сестра Ким Кардашьян ведет активную светскую жизнь и регулярно посещает модные мероприятия и фэшн-съемки. Однако теперь модели придется сделать перерыв ради здоровья. Звезда неожиданно обратилась с фанатам в Twitter, где сообщила, что отметила несколько мероприятий из-за заражения коронавирусом.

«Привет, ребята, я хотела сообщить вам, что у меня действительно положительный результат на коронавирус. Пришлось отменить несколько запланированных мероприятий, мне жаль, что так вышло», — написала модель.

Кардашьян также призналась, что ее трехлетняя дочь Тру заразилась вместе с матерью. Однако звезда заверила фанатов, что никому из них не потребуется госпитализация, они чувствуют себя хорошо. Модель пообещала соблюдать режим изоляции. Кроме того, Кардашьян предположила, что легко переносит заболевание благодаря вакцинации, но не успела сделать прививку маленькой дочери.

Ким Кардашьян тем временем продолжает эпатировать публику смелыми нарядами. Звезда появилась этой осенью на фестивале Met Gala в компании экс-мужа в странном образе «тени Питера Пэна».

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кардашьян звезды коронавирус
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