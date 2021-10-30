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Минстрой представил проект госпрограммы по развитию туризма в России

  /   Обновлено: 30 октября 2021 20:54
Экономика
Минстрой представил проект госпрограммы по развитию туризма в России
pexels.com  /  Tirachard Kumtanom

Москва, 30 октября. Минстрой России разработал проект государственной программы «Развитие туризма». Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Реализация программы должна начаться с 1 января 2022 года. Согласно проекту, к 2030 году 8 млн детей должны ежегодно отдыхать в оздоровительных лагерях. Также необходимо проработать меры по стимулированию внутреннего детского туризма в форме «туристического сертификата», который даст льготы на образовательные туры.

«Проект постановления разработан в целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"», — говорится в пояснительной записке.

Также к 2030 году должны вырасти рынки горнолыжного и круизного туризма в 1,6 раза. Помимо этого, ожидается увеличение числа посетителей особо охраняемых природных территорий.

В Крыму с 2014 года ведутся разговоры о необходимости развития яхтенного туризма, поскольку это достаточно прибыльный вид бизнеса. Об этом рассказал эксперт по туризму Иван Романенко.

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