Польские военные провалили испытания нового разведкомплекса на базе БТР Rosomak

Варшава, 30 октября. Польские военные провалили полевые испытания нового разведывательного комплекса, созданного на базе колесного бронетранспортера Rosomak, сообщает издание Defense Express.

По данным СМИ, квалификационные испытания проводились под эгидой Министерства обороны Польши. В тестировании участвовали две версии разведывательных бронемашин Rosomak R1 и Rosomak R2. Испытания обеих были признаны провальными.

Хотя причиной неудачи стала устаревшая база носителя, военные не намерены искать замену Rosomak. Как ожидается, обе машины попросту доработают, после чего отправят на повторные тесты.

Rosomak является модификацией колесной бронемашины Patria AMV. Ее создали специально для Вооруженных сил Польши, оснастив автоматической пушкой ATK Mk 44 Bushmaster II калибра 30 мм и пулеметом UKM-2000C калибра 7,62 мм.

Ранее сообщалось, что польская армия получила очередную партию тяжелых самоходных минометов Rak. Комплексы в количестве восьми единиц и четыре командирских автомобиля поставлены в 21-ю Пидгальскую стрелковую бригаду.