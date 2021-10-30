Главы МИД России и Турции начали переговоры на полях саммита G20

Рим, 30 октября. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу начали переговоры в Риме.

Чавушоглу встретил Лаврова на входе в пятизвездочную гостиницу The St. Regis Rome. Вместе они направились в зал для переговоров. По пути Лавров поинтересовался у Чавушоглу, остановился ли он в этом отеле или живет в другом месте. Турецкий министр рассказал, что он любит этот отель, поэтому решил на время саммита остановиться здесь.

В ходе переговоров Лавров сообщил, что в составе российской делегации на форуме «Большой двадцатки» присутствует глава министерства финансов Антон Силуанов. Чавушоглу в свою очередь рассказал, что слушал выступление президента РФ Владимира Путина, который произнес речь в режиме онлайн.

Ранее Лавров провел краткие переговоры с аргентинским коллегой Сантьяго Кафьеро. В ходе встречи иностранный дипломат похвастался, что сделал прививку российским препаратом «Спутник V». Также глава МИД РФ пообщался с коллегой из Китая Ван И. В беседе он отметил, что интенсивность двусторонних контактов отражает беспрецедентный уровень отношений Москвы и Пекина.