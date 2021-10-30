Немецкий канал N-TV: Польша потеряет субсидии ЕС при отказе выплачивать штраф

Берлин, 30 октября. Варшава может лишиться субсидий в случае несогласия со штрафными санкциями Евросоюза. Об этом сообщили немецкие журналисты со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии.

Недавно Польша объявила о нежелании оплачивать штраф по постановлению о работе дисциплинарной палаты верховного суда страны. Государство отказалось ликвидировать орган в соответствии с требованием Брюсселя. В ответ ЕС назначил стране штраф в размере 1 миллиона евро за каждый день просрочки.

Немецкий канал N-TV подчеркнул, ЕС может вычесть средства из положенных Варшаве пособий. Финансирование заложено в бюджет Евросоюза и штраф будет извлекаться из них.

Ранее решение Варшавы не возмещать средства раскритиковали читатели одного из немецких журналов. Они потребовали от Польши соблюдать предписаниясоюза или покинуть объединение.