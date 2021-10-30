Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 21:10
21:03
Шоу-бизнес
Гарик Харламов назвал Павла Волю подкаблучником
20:59
Армия
Аналитик Фененко обвинил Вашингтон в давлении на НАТО в вопросе ядерной политики США
20:58
Шоу-бизнес
Хлои Кардашьян отправилась на самоизоляцию с дочерью из-за заражения коронавирусом
20:57
Общество
Замглавы Минздрава России Глаголев назвал поддельные сертификаты о вакцинации самообманом
20:54
Экономика
Минстрой представил проект госпрограммы по развитию туризма в России
20:52
Армия
Польские военные провалили испытания нового разведкомплекса на базе БТР Rosomak
20:50
Политика
Главы МИД России и Турции начали переговоры на полях саммита G20
20:46
Происшествия
Москвич разбился насмерть после падения в шахту лифта с 20-го этажа
20:46
Происшествия
Три человека попали в больницу после ДТП с участием внедорожника и легковушки в Барнауле
20:46
Политика
Немецкий канал N-TV: Польша потеряет субсидии ЕС при отказе выплачивать штраф
Все новости

Немецкий канал N-TV: Польша потеряет субсидии ЕС при отказе выплачивать штраф
Политика
Немецкий канал N-TV: Польша потеряет субсидии ЕС при отказе выплачивать штраф
pxhere.com  /  pxhere.com

Берлин, 30 октября. Варшава может лишиться субсидий в случае несогласия со штрафными санкциями Евросоюза. Об этом сообщили немецкие журналисты со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии.

Недавно Польша объявила о нежелании оплачивать штраф по постановлению о работе дисциплинарной палаты верховного суда страны. Государство отказалось ликвидировать орган в соответствии с требованием Брюсселя. В ответ ЕС назначил стране штраф в размере 1 миллиона евро за каждый день просрочки.

Немецкий канал N-TV подчеркнул, ЕС может вычесть средства из положенных Варшаве пособий. Финансирование заложено в бюджет Евросоюза и штраф будет извлекаться из них.

Ранее решение Варшавы не возмещать средства раскритиковали читатели одного из немецких журналов. Они потребовали от Польши соблюдать предписаниясоюза или покинуть объединение.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Немецкий канал N-TV: Польша потеряет субсидии ЕС при отказе выплачивать штраф
евросоюз польша штраф
Комментировать