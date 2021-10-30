Теннисисты Чилич и Фритц встретятся в финале турнира в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. Хорватский теннисист Марин Чилич в двух сетах победил представителя Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпа в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 860 тысяч долларов.

Встреча продолжалась чуть больше часа и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 33-летнего хорвата. В финале Чилич сразится с американским теннисистом Тейлором Фритцем.

Чилич побеждал в Санкт-Петербурге десять лет назад, Фритц впервые сыграет в финале турнира. В прошлом году турнир в Северной столице выиграл россиянин Андрей Рублев. Финальный поединок Чилич — Фритц состоится в воскресенье, 31 октября.

Ранее стало известно, что россиянин Рублев квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).