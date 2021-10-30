Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 21:10
21:03
Шоу-бизнес
Гарик Харламов назвал Павла Волю подкаблучником
20:59
Армия
Аналитик Фененко обвинил Вашингтон в давлении на НАТО в вопросе ядерной политики США
20:58
Шоу-бизнес
Хлои Кардашьян отправилась на самоизоляцию с дочерью из-за заражения коронавирусом
20:57
Общество
Замглавы Минздрава России Глаголев назвал поддельные сертификаты о вакцинации самообманом
20:54
Экономика
Минстрой представил проект госпрограммы по развитию туризма в России
20:52
Армия
Польские военные провалили испытания нового разведкомплекса на базе БТР Rosomak
20:50
Политика
Главы МИД России и Турции начали переговоры на полях саммита G20
20:46
Происшествия
Москвич разбился насмерть после падения в шахту лифта с 20-го этажа
20:46
Происшествия
Три человека попали в больницу после ДТП с участием внедорожника и легковушки в Барнауле
20:46
Политика
Немецкий канал N-TV: Польша потеряет субсидии ЕС при отказе выплачивать штраф
Все новости

Теннисисты Чилич и Фритц встретятся в финале турнира в Санкт-Петербурге
Спорт
Теннисисты Чилич и Фритц встретятся в финале турнира в Санкт-Петербурге
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 30 октября. Хорватский теннисист Марин Чилич в двух сетах победил представителя Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпа в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 860 тысяч долларов.

Встреча продолжалась чуть больше часа и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 33-летнего хорвата. В финале Чилич сразится с американским теннисистом Тейлором Фритцем.

Чилич побеждал в Санкт-Петербурге десять лет назад, Фритц впервые сыграет в финале турнира. В прошлом году турнир в Северной столице выиграл россиянин Андрей Рублев. Финальный поединок Чилич — Фритц состоится в воскресенье, 31 октября.

Ранее стало известно, что россиянин Рублев квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Теннисисты Чилич и Фритц встретятся в финале турнира в Санкт-Петербурге
теннис чилич фритц
Комментировать